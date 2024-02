Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni ca trimiterea de trupe occidentale pe teren in Ucraina nu ar trebui „exclusa” in viitor, considerand totusi ca, in aceasta etapa, „nu exista un consens” pentru aceasta ipoteza, transmite AFP.

- Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de Reuters. Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina si a adoptat o pozitie considerata de unii…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat pe președintele rus, Vladimir Putin, ca sprijinul Franței pentru Ucraina „nu va slabi” si ca „nu ar trebui sa se „bazeze" pe o „oboseala in randul europenilor”

- Doar unul din zece europeni crede ca Ucraina poate invinge Rusia, potrivit unui sondaj. Experții spun ca, pe baza acestor constatari, politicienii UE ar trebui sa adopte o abordare mai „realista”, care sa se concentreze pe stabilirea modului in care poate fi obținuta pacea, transmite euronews.com.

- Presedintele Republicii Cehe, Petr Pavel, un general de armata care a activat in cadrul NATO, considera ca Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru o posibila victorie a lui Donald Trump la alegerile prezidentiale in SUA si pentru posibile schimbari pe care o revenire a acestuia la Casa Alba…

- Din Romania și pana in Spania, fermierii și-au intensificat mișcarile de protest impotriva Pactului Verde European și a creșterii accizelor la motorina, relateaza Le Monde. Peisajul rural european a devenit foarte agitat, pe masura ce inflația și importurile din Ucraina scot in strada tot mai mulți…

- Un incendiu intr-un bloc de apartamente rezidențial cu doua etaje a fost stins in orașul Salekhard. Acoperișul arde pe intreaga suprafața a casei, care are peste 570 de metri patrați iar trei persoane au fost ranite

- Unitațile grupului rus de trupe „Vest” au distrus un depozit cu muniție al brigazii de aparare teritoriala a armatei ucrainene din regiunea Harkov, a raportat șeful centrului de presa al grupului, Serghei Zybinsky