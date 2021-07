Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de numai 34 de ani, din Capu Codrului, comuna Paltinoasa, și-a gasit sfarșitul in dupa-amiaza zilei de marți in timp ce se afla in padure pentru a taia niște crengi.Victima a venit sa stranga crengile ramase in urma exploatarii in ocolul silvic.

- Fostul purtator de cuvant al Poliției Capitalei, comisarul șef Christian Ciocan, a ramas fara permisul auto dupa ce a fost prins de colegii sai polițiști ca a comis 7 incalcari ale legii. Potrivit sindicatului polițiștilor EUROPOL, Ciocan a patruns pe o strada unde acționa indicatorul „Accesul interzis”…

- Fostul purtator de cuvant al Poliției Capitalei, comisarul șef Christian Ciocan, a ramas fara permisul auto dupa ce a fost prins de colegii sai polițiști ca a comis 7 incalcari ale legii. Potrivit sindicatului polițiștilor EUROPOL, Ciocan a patruns pe o strada unde acționa indicatorul „Accesul interzis”…

- CANICULA a facut prima victima in Romania: Un barbat de 50 de ani a MURIT, dupa ce temperatura corpului a ajuns la 42 de grade Un barbat de aproximativ 50 de ani, din Iași, a fost gasit pe strada cu hipertermie, avand temperatura peste 42 de grade, care a decedat urlterior, in ciuda eforturilor cadrelor…

- Potrivit sursei citate, ar fi vorba chiar de angajați ai spitalului.La inceputul lunii aprilie, instalația de oxigen a TIR-ului ATI din curtea Spitalului Victor Babeș s-a defectat, iar trei pacienți au murit. Alți cinci au fost transferați la alte spitale. La vremea respectiva, Serviciul Omoruri din…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, vineri, ca decesul oricarei persoane este o tragedie si a comentat cazul de la Galati, unde un barbat cu antecedente penale a fost injunghiat mortal de un altul. ”Legea si domnia legii trebuie sa dainuie”, a declarat Bode, precizand ca salvatorii sunt chemati…

- Momente de teroare au avut loc intr-o parcare din Iași, in aproprierea Spitalului Sfantul Spiridon din oraș, acolo unde a avut loc o incaierare intre un localnic și un cetațean arab, miza fiind un loc de parcare pentru mașina. Pentru ca niciunul nu a vrut sa renunțe, cel mai puternic fizic l-a atacat…

- In plin val doi al pandemiei, India a inregistrat, joi, pentru a doua zi la rand, peste 4.000 de decese provocate de temutul virus, transmite Reuters. Cifrele nu sunt, insa, exacte pentru ca in zonele rurale multe cazuri raman neraportate din cauza lipsei testelor.Bhramar Mukherjee, profesor de epidemiologie…