F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile pot fi vazute antrenandu-se pe cerul Capitalei in aceste zile. Maine, 20 iulie, este Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene și totodata este praznuit Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al pilotilor. Cu acest prilej, incepand cu ora 11.00, la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor se va desfasura o ceremonie militara si religioasa insoțita de depuneri de coroane de flori in memoria eroilor aviatori. In timpul desfașurarii evenimentelor, aeronave vor…