- Rusia este pregatita sa abordeze cu Statele Unite ale Americii subiectul rachetelor hipersonice in contextul stabilitatii strategice, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Serghei Lavrov a afirmat ca in urmatoarele zile…

- Armata americana a anuntat ca a testat cu succes zilele trecute prototipul unei rachete hipersonice, pe care spera sa o desfasoare în termen de cinci ani pentru a concura cu arme similare dezvoltate de Rusia si de China, relateaza Agerpres.„Departamentul Apararii a testat cu succes…

- Armata americana a anuntat vineri ca a testat cu succes, cu o zi in urma, prototipul unei rachete hipersonice, pe care spera sa o desfasoare in termen de cinci ani pentru a concura cu arme similare dezvoltate de Rusia si de China, relateaza AFP. "Departamentul Apararii a testat cu succes…

- CHIȘINAU, 5 mart - Sputnik. Astazi, la Kremlin, președintele rus Vladimir Putin discuta cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, situația creata in regiunea sriana Idlib. Potrivit lui Putin, mai intai de toate va avea loc o discuție tet-a-tet, iar ulterior vor fi invite și delegațiile oficiale.…

- Armele hipersonice ale Rusiei contribuie la mentinerea stabilitatii globale si a echilibrului strategic, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat luni de agentia TASS. Potrivit lui Putin, SUA si-au lansat programul de dezvoltare a unui scut antiracheta cu scopul de a perturba stabilitatea…

- Toate sancțiunile anti-rusești trec prin mai multe etape de percepție a acestora de catre politicienii din țarile care impun aceste sancțiuni. Evoluția percepției urmeaza de fiecare data același scenariu: mai intai se fac declarații amenințatoare, dupa care sunt speranțe moderate, apoi tacere confuza,…

- CHIȘINAU, 3 feb – Sputnik. In anul 2019, in Rusia au avut loc testari ale celor mai noi rachete pentru sistemul S-500 “Prometei”, a anunțat viceministrul rus al Apararii Alexei Krivoruchko. © Sputnik / Нина ЗотинаTurcia propune includerea S-400 in sistemul de aparare al NATO “Exista o convingere…

- Statele Unite ale Americii vor intensifica eforturile pentru dezvoltarea de rachete hipersonice, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, in contextul in care Rusia a fabricat deja armament de acest tip, anunța MEDIAFAX."Departamentul american al Apararii aproape ca a…