”Zilele revistei Cronograf” la cea de-a VI-a ediție. Avem și poeți români în județ Ajuns la cea de a VI a ediție, evenimentul ”Zilele revistei Cronograf” desfașurat in perioada 13 – 14 octombrie 2023 a fost o adevarata sarbatoare a literelor. Organizatori au fost Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Uniunea Scriitorilor din Romania – filiala Cluj, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania – filiala Satu Mare și Cenaclul ”Cronograf”. Manifestarea a fost onorata de nume importante ale literaturii romane contemporane care au apreciat la superlativ activitatea publicației satmarene. Festivitatea de deschidere… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

