Zilele Filmului Românesc au ajuns la a IX-a ediție Un focus Cristian Mungiu in prezenta cunoscutului regizor, o retrospectiva Liviu Ciulei, o selectie cu cele mai importante filme noi, proiectate cu participarea unor regizori si producatori, un film pentru copii, scurtmetraje studentesti de arhiva si lansarea unor carti de cinema fac parte din programul editiei a IX-a a Zilelor Filmului Romanesc (ZFR) la Chisinau, care va avea loc in perioada 21-24 septembrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu, informeaza MOLDPRES . In cadrul unei conferințe de presa de astazi, Dumitru Grosei, managerul ZRF a menționat ca programul complet poate fi consultat… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul "Les Films de Cannes" aduce in Capitala Europeana a Culturii (CEC) Timisoara 2023, dar si la Bucuresti, in perioada 19 - 29 octombrie, un line-up care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineasti precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan si Wim Wenders, editia speciala fiind dedicata…

- Zeci de mii de oameni sunt in imposibilitate de a parasi festivalul Burning Man din deșertul Nevada, dupa ce ploile abundente le-au inundat sambata locurile de campare cu noroi pana la glezne. Autoritațile spun ca investigheaza un deces in cadrul evenimentului.

- Președintele Klaus Iohannis va merge la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt tratate cele mai multe victime ale exploziilor de la Crevedia. Trei dintre cei peste 30 de raniti internați in spitalele din București sunt in stare grava.

- Video. TUDOR CHIRILA, revoltat la protestul pentru ALEXANDRA din Piața Victoriei: Doar 200 de oameni au putut veni aici? Artistul și actorul Tudor Chirila este unul dintre romanii care s-au declarat șocați de ce s-a intamplat la Maternitatea Botoșani, unde Alexandra Ivanov, o tanara mamica de 25 de…

- Numeroase persoane aflate in tranzit din Timișoara catre litoral sau catre București au fost nevoite sa iși petreaca noaptea in gara de Nord, deoarece trenurile nu au reușit sa le preia. Traficul feroviar s-a confruntat cu probleme majore in urma defecțiunii unui tren cu calatori intre Arad și Timișoara…

- Sperietura pentru mai mulți oameni care așteptau autobuzul, in ultima zi a saptamanii trecute, intr-o stație din București. Cinci persoane au fost cat pe ce sa fie lovite de o mașina, in timp ce așteptau autobuzul intr-o stație din sectorul 6 al Capitalei, duminica, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut…

- Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi unul festiv la "Strazi deschise - Bucuresti" pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei, cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street! fiind programat sa revina in Capitala dupa trei ani de