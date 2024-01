Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international roman Iosif Lereter a incetat din viata la varsta de 90 de ani, a anuntat, sambata, clubul de fotbal UTA Arad pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.''Ne luam ramas-bun de la unul din marii capitani ai Utei, unul din marii eroi dintr-o Generatie de Aur a Batranei Doamne:…

- Iosif Lereter, legenda la UTA și Poli Timișoara, a decedat la varsta de 90 de ani. Fostul fundaș central ar fi implinit 91 de ani in iulie. Lereter e o legenda pentru UTA, a fost cel mai bun jucator al „Batranei Doamne” in 1970, cand aradenii ii scoteau pe cei de la Feyenoord in primul tur al Cupei…

- A fost o legenda vie, iar de azi noapte Iosif Lereter a plecat spre eternitate la varsta de 90 de ani. A fost liderul acelei... The post A murit Iosif Lereter, legendarul fundaș al echipei UTA care elimina pe Feyenoord Rotterdam! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Iosif Lereter, unul dintre cei mai importanți fotbaliști banațeni de la mijlocul secolului trecut, iubit atat la Timișoara, cat și la Arad, a incetat din viața noaptea trecuta, la 90 de ani. Nascut la Oțelu Roșu, „Loli” s-a afirmat ca fotbalist la Poli Timișoara, echipa cu care a caștigat Cupa Romaniei…

- Bucuria inaugurarii noului gazon este umbrita pentru suporterii „Batranei Doamne” de o veste trista. Unul dintre jucatorii de legenda ai clubului UTA, Iosif Lereter, a plecat dintre noi. Trista veste a fost anunțata de UTA Arad pe Facebook. „Mergi cu bine, Iosif Lereter! Batrana Doamna iți mulțumeste…

- Ion Ardeal Ieremia, regizor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, a murit la doar 58 de ani. Angajat al TNT inca din 1996, regizorul era casatorit cu actrița Claudia Ieremia, avand impreuna un baiat. Ieremia a fost implicat pentru scurt timp și in politica, fiind ales consilier local in…

- Un timișorean in varsta de 32 de ani a murit dupa ce a fost lovit de o mașina. Acesta se afla la o plimbare cu... The post Un timișorean a murit in timp ce-și plimba cainele. Acesta a fost lovit de o mașina appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Vestea momentului in showbiz! Celebra Rona Hartner s-a stins din viața in urma cu puțin timp! Artista și-a trait ultimele momente alaturi de familie, iar anunțul trist a fost facut de sora ei, Rinda Hartner!