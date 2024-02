Stiri pe aceeasi tema

- „Știați ca primul ziar editat in limba romana in spațiul romanesc a aparut in Moldova, fiind tiparit de ruși?”, scrie pe Facebook politicianul moldovean Dragoș Galbur. „Ca astazi, pe 18 februarie, 1790, la Iași a fost tiparita prima ediție a ziarului „Courier de Moldavie”, un ziar bilingv, atat in franceza,…

- Subiectele la simularea Evaluarii Naționale 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a, la proba de Limba și literatura romana care are loc astazi, 5 februarie. La simularea probelor din cadrul Evaluarii Naționale pentru absolventii clasei a VIII-a, elevii primesc subiectele in forma de broșura, putand…

- Giovanni Costantino, antrenorul de la FCU Craiova, a susținut conferința de presa premergatoare meciului cu Dinamo in limba romana. FCU Craiova - Dinamo are loc vineri, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Italianul a ajuns in Superliga…

- Premierul Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, la Satu Mare, ca prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmigal, a recunoscut ca pe teritoriul Ucrainei se vorbeste limba romana si nu limba moldoveneasca, relateaza Agerpres.„Am o comunicare excelenta cu primul ministru al Ucrainei, pentru ca poporul ucrainean…

- Limba romana este plina de surprize și ii pune in dificultați chiar și pe unii vorbitori nativi. Este imposibil sa cunoaștem sensul chiar tuturor cuvintelor, mai ales al celor care nu sunt folosite atat de des sau doar in anumite regiuni. Astazi vorbim despre cuvantul ‘becheș’, de care unii nici macar…

- Limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Cu siguranța și tu ai auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este forma de plural a cuvantului "soare". Se numara printre cele mai frecvente…

- Limba romana ascunde multe chestiuni interesante, una dintre ele fiind reprezentata de palindromuri. La fel ca acestea, exista și propoziții care se pot citi cap-coada sau coada-cap, fara sa iși piarda sensul. Afla mai jos care este propoziția de 5 cuvinte din limba romana se citește la fel din ambele…

- PRIMUL CATAVASIER TIPARIT IN LIMBA ROMANA DE SF. IER. MARTIR ANTIM IVIREANUL A FOST ACHIZIȚIONAT PRIN LICITAȚIE DE ARHIEPISCOPIA TARGOVIȘTEI , la inițiativa Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, marți, 21 noiembrie 2023, a fost achiziționat, in urma unei licitații, cel mai vechi…