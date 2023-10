Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… Magistrații Curții de Apel Iași au stabilit ziua in care se va judeca contestația fața de decizia Tribunalului Vaslui privind prelungirea masurii arestului preventiv fața de Dumitru Buzatu și inlocuirea masurii privative de libertate cu cea a controlului judiciar pentru expertul Radu Judele.…

- Instanța Tribunalului Vaslui a luat de o decizie surprinzatoare in cursul acestei dimineți, in privința masurilor preventive, care s-ar impune inculpaților Dumitru Buzatu și expertul in construcții, Radu Judele. Spre marea dezamagire a fostului președinte al CJ Vaslui, judecatorii au decis ca probele…

- UN NOU TERMEN… Dumitru Buzatu și expertul Radu Judele vor fi aduși astazi, 17 octombrie, la Tribunalul Vaslui. Cei doi vor fi prezentați in fața judecatorului de drepturi și libertați cu propunerea de prelungire a arestului preventiv cu inca 30 de zile. Mandatele lor expirau pe 23 octombrie, insa, in…

- DECIZII… In timp ce la Curtea de Apel Iași instanța are de judecat contestația depusa de Dumitru Buzatu impotriva masurii arestarii preventive, la Vaslui, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, il instaleaza oficial in fruntea organizației județene a partidului pe europarlamentarul de Bacau, Dragoș…

- Dumitru Buzatu a fost adus la Curtea de Apel Iași, unde se judeca contestația la masura de arestare preventiva a acestuia instituita de Tribunalul Vaslui. Ședința va incepe in cateva momente, iar avocații politicianului prins in flagrant cu o geanta cu bani, vor incerca sa-i convinga pe judecatori ca…

- DEFINITIV… Marius Arcaleanu iși va pierde mandatul de consilier judetean dupa ce Curtea de Apel Iasi a decis, marti, ca acesta a fost exclus conform statutului din PNL. Decizia instanței ieșene este definitiva și nu mai poate fi atacata. Dupa ce Dumitru Buzatu și-a pierdut scaunul de președinte al…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa de Tribunalul Vaslui in dosarul in care a fost acuzat de DNA de luare de mita, a informat Agerpres.Contestatia va fi analizata in aceasta saptamana de Curtea de Apel Iasi.Dumitru Buzatu a fost prins…