Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a dispus anularea alegerilor pentru functia de primar al orasului Moldova Noua din judetul Caras Severin si reluarea scrutinului. Decizia a fost luata dupa ce BEC a constatat nulitatea candidaturii lui Adrian Constantin Toma (PSD), votat de 48,42% dintre cei care s-au…

- 2.158 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, un record absolut de la inceputul pandemiei. Numarul de teste efectuate, in 24 de ore, a fost de 26.021, ceea ce face ca rata imbolnavirilor sa creasca la 8,29 la suta. In ultimele saptamani, mai mulți medici, intre care…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, conform Agerpres. Potrivit acestuia, toate cererile “sunt in procesare”, iar…

- Reprezentanții Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania și ai CFR Calatori au semnat un protocol ce prevede ca, de la 1 octombrie, studenții sa-și poata procura online gratuit bilete și abonamente pentru transport feroviar. Organizația amintește ca “din 2017 pana in prezent, nu s-a…

- Conditionarea angajatului de catre angajator ca, la momentul intoarcerii la munca dupa perioada de boala sau de carantina, sa prezinte un test negativ SARS-CoV-2 este o masura excesiva si in afara cadrului legal, arata Avocatul Poporului. Instituția cere Ministerului Muncii sa anunțe toți angajatorii…

- Vicepreședintele PNL Virgil Guran a fost etichetat, vineri, in ediția emisiunii Obiectiv, de la Antena 3, drept „odios” și „figura stalinista profunda”. Liderul liberal a fost intrebat de moderatori despre starea actuala din Romania in pandemie, acesta incercand sa explice din punctul sau de vedere…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, mai multe critici la adresa PSD pentru intarzierile din Senat privind discutarea legii privind carantina și izolarea, care lasa Romania intr-un vid legislativ. Șeful statului a avertizat ca prin aceasta tergiversare, PSD ar putea sa devina vinovat moral de…

- Probele prelevate pentru testarea COVID-19 in Romania ar fi putut fi compromise din cauza unei traduceri a specialiștilor din Ministerul Sanatații, afirma șefa Laboratorului de Genetica din cadrul INML Mina Minovici, un medic legist cu experiența profesionala de 28 de ani. O parte dintre desele erori…