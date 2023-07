Zelenski, vizită pe Insula Şerpilor. Mesajul transmis în ziua 500 a războiului Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a mers pe Insula Șerpilor din Marea Neagra, in ziua 500 a razboiului cu Rusia. Aici, Kievul a obtinut o victorie prestigioasa la inceputul conflictului. „Astazi, ne aflam pe Insula Serpilor, care nu va fi niciodata cucerita de ocupanti, la fel ca restul Ucrainei, pentru ca suntem tara celor curajosi”, a declarat seful statului intr-o inregistrare video nedatata, publicata pe retelele sociale. 500 days of the full-scale war.Snake Island. The free island of free Ukraine.I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Imaginile publicate pe rețelele sociale l-au surprins pe Volodimir Zelenski la bordul unei barci, care ajunge pe insula. Acolo, alaturi de alți oficiali, președintele a depus un buchet de flori in memoria soldaților care au fost uciși in bombardamentele rușilor.500 days of the full-scale war.Snake Island.…

