Kievul, zguduit. Ambasadoarea SUA vorbeşte de rachete hipersonice Mai multe explozii au fost auzite luni dimineata in centrul Kievului, la scurt timp dupa o alerta aeriana ce anunta rachete ruse in directia capitalei ucrainene, transmit AFP si Reuters. Cel putin cinci explozii au fost auzite in jurul orei 10:30 (08:30 GMT) dupa alerta aeriana ce indica ”rachete catre Kiev”. ”Explozii in capitala. Urgent spre adapost!”, a scris primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe aplicatia Telegram. ”Potrivit informatiilor preliminare, in urma unui atac cu rachete asupra Kievului, s-au inregistrat pagube in districtul Pecerski. Un imobil rezidential a fost avariat”, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat luni seara „intoarcerea la patrie” a teritoriilor ucrainene ocupate de Moscova, aclamat de o multime adunata in Piata Rosie dupa realegerea sa zdrobitoare la un scrutin prezidential fara opozitie, relateaza AFP. Putin, care se afla la putere de aproape un sfert…

- Fabrica de cocs din Avdiivka a fost complet distrusa dupa doi ani de lupte aprige. Dezastrul a fost filmat din drona, iar clipul a fost publicat de jurnalistul militar ucrainean Denis Kazanski, transmite TSN și RegioNews.Pe 17 februarie, Ucraina a anunțat ca iși retrage complet trupele din oraș, pentru…

- Podul, vital pentru logistica militara ruseasca, a mai fost ținta atacurilor ucrainene, motiv pentru care Moscova și-a consolidat masurile de aparare, scrie Business Insider. Kievul este hotarat sa distruga podul care leaga Rusia de peninsula ocupata și vrea sa o faca chiar anul acesta.Oleksii Neijpapa,…

- Forțele aeriene ucrainene au desfașurat cu succes un atac impotriva bazei aeriene Saki din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a declarat comandantul forțelor aeriene de la Kiev. „Toate țintele au fost distruse!", a scris el pe canalul sau Telegram. De cealalta parte, Ministerul rus…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat sambata ca au distrus un alt post de comanda rusesc, de data aceasta pe aerodromul militar Saki de langa Novofiodorvka, in vestul peninsulei ucrainene Crimeea anexata, potrivit agentiilor de presa EFE si Unian, conform Agerpres."Aerodromul Saki! Toate obiectivele…

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv din vestul tarii si asupra capitalei Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00, relateaza Le…

- Forțele aeriene ucrainene au declarat, marți, ca au distrus o importanta nava de debarcare rusa staționata in apele Crimeei, dupa ce guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea a declarat ca asaltul Kievului a provocat un incendiu in portul Feodosia, potriv