- Premierul britanic Rishi Sunak i-a cerut ministrul sau al apararii Ben Wallace sa studieze posibilitatea de a livra Ucrainei avioane de lupta, a anuntat miercuri un purtator de cuvant de la Downing Street, care a subliniat insa ca este vorba despre o optiune "pe termen

- Marea Britanie analizeaza posibilitatea de a livra avioane de lupta Ucrainei. Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a insarcinat pe ministrului Apararii, Ben Wallace, cu identificarea tipurilor de avioane militare ce pot fi livrate Kievului de catre Regatul Unit, informeaza The Guardian.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care joi este asteptat la Bruxelles pentru a participa la summitul Uniunii Europene, a fost primit miercuri la Londra de premierul britanic Rishi Sunak, pentru o vizita ramasa secreta pana in ultimele momente, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres. Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat miercuri in Regatul Unit, pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse, a anuntat guvernul britanic, care s-a angajat sa formeze piloti de vanatoare ucraineni, transmit AFP si Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Premierul britanic Rishi Sunak considera ca "nu este practic" sa ofere Ucrainei avioane sofisticate de lupta, așa cum a cerut Kievul, dar promite sa accelereze sprijinul pentru a permite "castiguri decisive" impotriva invadatorilor rusi, relateaza marti DPA, conform Agerpres. Fii la curent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca „teroarea” rusa nu va putea fi oprita decat cu armele, dupa ce un bloc de locuinte din estul Ucrainei si infrastructura energetica din multe regiuni au fost lovite in cursul unui nou val de atacuri, relateaza AFP si Reuters.

- Marea Britanie a decis sa trimita tancuri in Ucraina. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului britanic, in urma unei convorbiri telefonice intre premierul Rishi Sunak și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite The Guardian.