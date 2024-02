Stiri pe aceeasi tema

- „Populația din Romania, la fel ca intreaga populație din Europa, trebuie sa se ingrijoreze și trebuie sa adoptam masurile corespunzatoare pentru a fi pregatiți. Eu, personal, nu neaparat ca și militar, consider ca Federația Rusa nu se va opri aici.Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi R.…

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in urmatoarele saptamani, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului. Numeroase surse ruse susțin ca armata va lansa un mare efort ofensiv in Ucraina. Unele surse estimeaza ca ofensiva ar putea incepe…

- Vladimir Putin a inceput oficial campania electorala pentru alegerile prezidențiale: Odesa – subiect de forța in mesajele saleVladimir Putin a inceput, oficial, campania electorala pentru alegerile prezidențiale din Rusia. Echipa sa de campanie a lansat un anunț, in care le cere soldaților ruși care…

- Rusia dezlanțuie iadul in Ucraina: val de atacuri in forța, pe o vreme geroasa / Ucraina ramane fara munițieTrupele ruse si-au intensificat atacurile pe frontul din Ucraina in pofida vremii geroase, numai in decursul zilei de marti fortele ucrainene fiind nevoite sa respinga 64 tentative de asalt, indica…

- Ucraina pregatește in tacere o mare lovitura impotriva Rusiei: 'Acest subiect nu este prea mediatizat in Occident. Este inchis!'Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a dat asigurari ca procesul de pregatire a piloților ucraineni pentru zborurile cu avioane de tip F-16 continua,…

- „Nevoile noastre sunt resursele”, a spus comandantul armatei. „Este vorba de arme, este vorba de muniție, este vorba de oameni”, a adaugat el, citat de Kyiv Post și Washington Post.Comandantul armatei ucrainene Valeri Zalujnii a cerut marți mobilizarea mai multor trupe, intr-un moment in care forța…

- Mesaj de avertizare RO-Alert transmis populatiei din zona de granita cu Ucraina despre posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian.„In urma cu putin timp a fost emis un mesaj RO-alert de avertizare despre posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Exista indicii ca asupra teritoriului…

- Oamenii lui Putin cauta fel și fel de metode pentru a ingenunchea Ucraina, iar cel mai recent caz este cel al unui videoclip in care comandantul general Valeri Zalujnii este prezentat ca facand apel la proteste și criticandu-l pe Vladimir Zelenski.