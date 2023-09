Stiri pe aceeasi tema

- Numeroși lideri europeni, unii participand doar online, cum a fost cazul președintelui Ucrainei, au discutat la București despre problemele regionale. In intervenția sa, Volodimir Zelenski a pledat pentru oprirea sancțiunilor fața de exporturile ucrainene.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut miercuri, 6 septembrie, o intervenție video la Summitului Inițiativei celor Trei Mari care are loc la București. Zelenski a amintit in declarația sa despre fragmentele dronei rusești descoperite in Romania. Zelenski s-a referit la atacurile frecvente…

- Bombardamentele rusesti asupra infrastructurilor portuare ucrainene constituie un atac impotriva "securitatii alimentare mondiale", a declarat miercuri seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa inca o noapte de atacuri rusesti cu drone ce au tintit porturile Ucrainei pe Dunare.

- Fotografia a fost realizata intr-o camera mobilata modest și-l arata pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la masa cu principalii generali ai armatei ucrainene. In plan apropiat, cu spatele, se afla șeful armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii. In mijlocul camerei, intinsa pe parchet, se…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Twitter ca atacurile Rusiei impotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare sunt crime de razboi. Atacurile continue ale Rusiei impotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare, in apropierea Romaniei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata ca a vizitat pozitiile fortelor speciale ucrainene in apropierea liniei frontului din regiunea Bahmut, in estul Ucrainei, unul dintre punctele fierbinti ale actualei contraofensive ucrainene, relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro. ”Spre…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni Uniunii Europene ca nu este de acord sub nicio forma cu prelungirea restrictiilor asupra exporturilor de cereale din tara sa catre statele UE din vecinatatea Ucrainei, relateaza Reuters.