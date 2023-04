Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sambata un decret prin care institutie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse in Ucraina, transmite dpa

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca o victorie impotriva Rusiei este posibila anul acesta, in cazul in care partenerii occidentali isi respecta promisiunile in privinta ajutorului militar, relateaza AFP. "Daca partenerii isi tin cuvantul dat si respecta termenele, ne asteapta o victorie…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „ Corriere della Sera ” ca președintele Franței, Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters . ”Va fi un dialog inutil. De fapt, Macron isi pierde timpul. Am ajuns…

- Anunțul președintelui rus Vladimir Putin privind o incetare unilaterala a focului de 36 de ore este „probabil o operațiune de informare menita sa afecteze reputația Ucrainei”, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un think tank care-și are sediul la Washington, informeaza CNN . Incetarea…