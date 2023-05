Zelenski nu crede că Papa Francisc poate media războiul Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu crede in posibilitatea ca Papa Francisc sa medieze in razboiul din Ucraina dintre Kiev si Moscova. Nicio țara din lume nu poate negocia cu Putin, susține Zelenski. „Cu tot respectul pentru Papa, ideea este ca nu avem nevoie de mediatori intre Ucraina si agresorul care ne-a ocupat teritorii, ci de un plan de actiune pentru o pace justa in Ucraina”, a declarat Zelenski in cursul unui interviu realizat de postul de televiziune Rai 1 in timpul vizitei sale in Italia.Trecutul a aratat ca nu este posibil sa se negocieze cu presedintele rus Vladimir Putin.”Nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

