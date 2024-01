Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca statul ucrainean risca sa sufere o „lovitura ireparabila” in cazul in care conflictul se prelungeste, apreciind ca initiativa pe front este de acum „in intregime” de partea fortelor Moscovei, relateaza France Presse. „Nu doar ca a esuat contraofensiva…

- Ucraina a fost ținta unui atac masiv cu rachete rusesti in primele ore ale zilei de sambata, au anuntat fortele aeriene de la Kiev, adaugand ca Moscova a lansat unele dintre cele mai de temut rachete hipersonice ale sale.

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de „terorism deliberat” si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, transmite AFP. Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei…

- Presedintele rus Vladimir Putin mizeaza pe „colapsul” sprijinului occidental pentru Ucraina, a declarat miercuri Volodimir Zelenski in fata liderilor G7, mentionand ca armata rusa a „crescut semnificativ presiunea” pe front, relateaza AFP. „Rusia spera doar la un singur lucru: ca unitatea lumii libere…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Dupa ce nu a reusit sa avanseze atat de mult pe cat spera in contraofensiva sa de vara, Ucraina se pregateste de o iarna in defensiva, in fata unei armate ruse care desfasoara ofensive cu forte din ce in ce mai multe in Donbas (est), ceea ce i-a permis sa preia initiativa pe frontul de est, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari joi ca are un plan de lupta prin care armata ucraineana sa elibereze anul viitor mai multe orase ocupate de Rusia in estul si sudul Ucrainei, in timp ce ministrul sau de externe Dmitro Kuleba a respins din nou orice armistitiu sau negocieri cu…

