Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a demis, duminica seara, pe șeful serviciului securitații interne (SBU), Ivan Bakanov, prietenul sau din copilarie, și pe procurorul general, Irina Venediktova, figura devenita foarte cunoscuta in ultimele luni, care se ocupa de investigarea crimelor de razboi comise de ruși in Ucraina. Decretele au fost publicate pe site-ul presedintiei ucrainene, informeaza […]