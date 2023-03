Zelenski explică de ce nu lansează Ucraina contraofensiva planificată în primăvară Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca Forțele Armate ale Ucrainei nu pot lansa inca o contraofensiva, planificata pentru primavara: nu exista suficiente dotari la nivelul armatei. Intr-un interviu acordat ziarului japonez Yomiuri, citat de Europa Libera, Zelenski a explicat ca este nevoie de sprijin suplimentar cu arme – muniție și luptatori și, prin urmare, armata așteapta primirea lor de la partenerii Ucrainei. Președintele a adaugat ca armata rusa produce de trei ori mai multe obuze in fiecare zi decat armata ucraineana. Dorința trupelor ruse de a stabiliza linia frontului atesta revenirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

