Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis duminica seara decretele prin care i-a eliberat din functie pe șeful Serviciului de Securitate de Stat și pe procurorul general al Ucrainei, relateaza Reuters. Liderul de la Kiev spune ca oficiali din institutiile conduse de Ivan Bakanov și Irina Venediktova…

- Ieri, Kremlinul a reafirmat ca orice eventuala intalnire intre Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski trebuie sa fie productiva si ”bine pregatita”, informeaza agentia de presa Reuters. „Pozitia noastra este bine-cunoscuta. Orice intalnire la cel mai inalt nivel trebuie sa fie productiva…

- Rusia este gata sa colaboreze cu Turcia pentru libera circulatie a marfurilor in Marea Neagra, inclusiv a cerealelor provenite din Ucraina, i-a spus luni presedintele rus Vladimir Putin omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, intr-o discuție telefonica, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, l-a atacat pe Vladimir Putin in timpul ședinței de judecata in care a fost audiat prin videoconferința direct din inchisoare, spunand ca președintele rus este un nebun care a provocat „razboiul stupid” din Ucraina pe baza unor minciuni, informeaza Reuters .…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind sanctiunile economice ca masura de retorsiune fata de ”actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale”, a anuntat, marti, Kremlinul, relateaza Reuters. Documentul respectiv nu ofera detalii cu privire la persoanele…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au anuntat vineri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…