Presedintele Volodimir Zelenski a sugerat, marti seara, ca inca nu exista o decizie occidentala concreta cu privire la furnizarea de tancuri moderne pentru Ucraina, ci mai degraba „o multime de eforturi, cuvinte si promisiuni" si a subliniat ca nevoia tarii sale este mai mare decat 5-10-15 tancuri, anunța news.ro.

