Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat vineri orice legatura a tarii sale cu exploziile care au avariat anul trecut in septembrie gazoductele Nord Stream, dupa ce publicatia americana New York Times si cea germana Spiegel au scris, invocand ceea ce au sustinut a fi noi

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau de sambata, ca Ucraina impartaseste durerea poporului turc, afectat grav de devastatoarele cutremure de la inceputul saptamanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris relatia sa cu Germania ca fiind una cu suisuri si coborasuri, spunand, intr-un interviu acordat publicatiei Der Spiegel, ca "trebuie sa-l convinga in mod constant" pe cancelarul german Olaf Scholz sa ajute Ucraina spre binele Europei, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a 'se razbuna' pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kievul i-a indemnat din nou, joi, pe aliatii occidentali sa se grabeasca si sa-i furnizeze tancuri si sisteme de aparare antiaeriana, spunand ca Ucraina plateste cu vieti omenesti pentru ritmul lent al discutiilor din capitalele straine, relateaza presa internationala. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri Aliantei Nord-Atlantice sa faca mai mult decat doar sa promita ca Ucraina va avea usa deschisa la summitul din iulie de la Vilnius, adaugand ca tara sa are nevoie de ''pasi fermi'' in contextul in care incearca sa adere la organizatia transatlantica,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca daunele aduse mediului de razboiul declansat de Rusia vor afecta milioane de persoane timp de ani de zile si a cerut Noii Zeelande sa preia conducerea in diplomatie pentru a ajuta la solutionarea acestor probleme, transmite Reuters,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat duminica la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in special pentru a pregati noua conferinta de sprijin pentru Ucraina, care va avea loc marti la Paris, si pentru a acorda "tot sprijinul" sau propunerii ucrainene de plan de pace,…