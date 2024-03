Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 742. Președintele francez Emmanuel Macron și-a reasumat declarația prin care a evocat trimiterea de trupe straine in Ucraina, dar a primit in aceeași zi o replica acida de la Washington.

- Vladimir Putin nu prea vrea razboi cu NATO pentru ca „Rusia va pierde și va pierde repede”, a spus șeful Statului Major al Apararii Britanice, Tony Radakin, relateaza Business Insider.„Orice atac sau invazie rusa impotriva NATO va provoca un raspuns copleșitor”, a spus Radakin. El a adaugat ca președintele…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a merge impreuna cu Donald Trump, posibil candidat la președinția SUA, pe frontul din Ucraina, pentru ca acesta sa vada realitatea razboiului pe care vrea sa il opreasca "in 24 de ore". Vladimir Zelenski a declarat acest lucru…

- Parlamentarii rusi au pregatit un proiect de lege care permite confiscarea banilor si a proprietatilor persoanelor care raspandesc "in mod deliberat informatii false" despre fortele armate ale tarii, a anuntat sambata presedintele Dumei de Stat.Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, a declarat…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat luni ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o „decizie colectiva” a G7, noteaza AFP. Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea…

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…

- In dupa-amiaza zilei de 31 decembrie, ora Moscovei, acesta a fost difuzat pe canalele de televiziune rusești din Orientul Indepartat. Președintele rus a vorbit timp de aproximativ patru minute, stand pe fundalul zidului Kremlinului. Discursul a fost inregistrat anul trecut la sediul central al Districtului…