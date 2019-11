Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari din miscarea ''Vestelor Galbene'' au ocupat pasnic duminica faimosul centru comercial de lux Galeriile Lafayette din Paris, relateaza agentia DPA. Imagini de la fata locului arata manifestanti asezati pe podeaua centrului comercial si cantand ''Joyeux Anniversaire'',…

- Parisul a devenit sâmbata scena unor proteste marcate de violente, la împlinirea unui an de la începutul protestelor antiguvernamentale ale „Vestelor galbene”. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți.În întreaga Franta au fost lansate apeluri la manifestatii,…

- Politia regionala si politia nationala au intervenit asupra a cel putin 200 de protestatari care inchisesera traficul la ambele capete ale autostrazii, in apropiere de Girona - un oras in care protestele de acest fel au deja o "traditie puternica" pentru miscarile catalane pro independenta. Citeste…

- Incidentul armat s-a produs in Saint-Denis din Paris, anunta autoritatile franceze, citate de cotidianul Le Parisien, conform Mediafax. Focuri de arma au fost trase in cursul noptii de joi spre vineri in zona Marcel-Paul din cartierul parisian Saint-Denis. In urma incidentului armat, care…

- Protestatari furiosi dupa condamnarea la inchisoare a noua lideri ai separatistilor catalani au ridicat baricade si au incendiat containere de gunoi joi seara la Barcelona, in a patra zi de demonstratii, transmite dpa.

- Sute de protestatari, inclusiv membri ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion (XR), au ocupat sambata un centru comercial din sud-estul Parisului, impiedicand intrarea clientilor, pentru a atrage atentia asupra inactiunii guvernului in privinta schimbarilor climatice, informeaza AFP si dpa, potrivit…

- Politia franceza a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii aflati pe strazi in doua zone separate din Paris, informeaza Agerpres, citand dpa si Reuters. Dupa ciocnirile cu demonstrantii ecologisti inregistrate in suburbiile capitalei franceze, fortele de ordine din sudul zonei…