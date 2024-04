Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 86 din 05 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Prins in flagrant delict de politisti, in timp ce incerca sa sustraga bunuri dintr o societate comerciala din Bacau La data de 04 aprilie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati, de catre un barbat de 37 de ani, din municipiu, despre faptul…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Voinești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat, de 39 de ani, din comuna Malu cu Flori, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Cel in cauza este…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, pe raza satului Decindeni, se transporta material lemnos ilegal. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca o societate comerciala deținea 61,206 mc de material lemnos,…

- Doi doljeni au fost reținuți, aseara, pentru furt și talharie calificata. Politisti din cadrul Sectiei 1 Craiova au retinut un barbat de 40 de ani, din municipiu, pentru furt calificat.Al doilea barbat de 35 de ani, din comuna Motatei, este reținut pentru talharie calificata si distrugere. In dimineata…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat de 53 de ani, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este banuit ca, in seara de 30 ianuarie…

- A amenințat cu cuțitul doua persoane și a spart parbrizul unui autoturism, la data de 30 ianuarie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat, de 48 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de violența in familie, a fost dispusa masura reținerii pentru…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Butimanu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat de 26 de ani, din comuna Bilciurești, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este banuit…