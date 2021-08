Zeci de pietoni, amendați de Poliția Rutieră în Timișoara Polițiștii Biroului Rutier Timișoara impreuna cu lucratori ai Secțiilor Urbane din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au dat, ieri, peste 100 de amenzi. In intervalele orare 07.00-12.00 și 17.00-20.00, aceștia au desfașurat o acțiune in oraș pentru prevenirea accidentelor rutiere, vizata fiind de aceasta data in special indisciplina pietonilor. Au fost legitimate 167 de persoane, verificate […] Articolul Zeci de pietoni, amendați de Poliția Rutiera in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenții de la Poliția Rutiera au oprit sute de mașini in weekend pe drumurile din Timiș. Polițiștii au constatat 21 de infracțiuni la regimul circulației și au reținut 59 de permise de conducere. Sambata, polițiștii din Lugoj au depistat pe strada Caransebeșului, un barbat in varsta de 65 de ani, care…

- Este aglomerație, sambata dimineața, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre Litoral, pe unele tronsoane circulandu-se in coloana. Aceeași situație se regasește și pe Valea Prahovei, pe DN 1, informeaza Digi24 . Politia Rutiera le recomanda șoferilor rutele alternative Bucuresti – DN…

- In urma meciului de fotbal dintre FCU Craiova 1948 și Dinamo București, Gruparea de Jandarmi Mobila Craiova a sancționat contravențional 6 suporteri, cu amenda in valoare totala de 1150 de lei. Asupra acestora s-a luat masura de interzicere a accesului la competițiile sportive, pe o perioada de 6 luni…

- Raluca Paraschiv este o fosta dansatoare din buric și are atestat de machioza profesionista. La inceputul acestei luni, a fost angajata la Smart SA, o subsidiara a Transelectrica. Este vorba despre compania de stat care asigura mentenanța Sistemului Energetic Național, potrivit romanialibera.net. Singura…

- Un barbat, de 30 de ani și o femeie, de 20 de ani, au fost sancționati contravențional astazi, dupa ce au facut scandal pe bulevardul Ilie Balaci din Craiova. Plt.adj. Firu Viorel, aflat in timpul liber, a intervenit pentru aplanarea conflictului.In timp ce ieșea din benzinaria din zona, a observat…

- Mai mulți operatori care iși desfașoara activitatea pe platforma industriala din satul Slobozia Sucevei, din comuna Granicești, au primit sancțiuni din partea comisarilor Garzii de Mediu Suceava. Mai exact, au fost aplicate trei amenzi in valoare totala de 22.000 de lei, dar s-au dat și doua ...

- V-ati intrebat vreodata ce trebuie sa faceti daca va loviti singuri masina? In acest caz, chiar daca nu a avut loc un eveniment rutier in care au mai fost implicate alte autovehicule, este necesar sa mergeti la Politia Rutiera pentru constatare. Dupa ce politia constata in ce conditii a fost lovita…

- Serviciul Fiscal de Stat a intreprins in perioada ianuarie – aprilie anul curent, acțiuni de conformare voluntara și forțata fața de contribuabilii prestatori de servicii de transport rutier de pasageri in regim de taxi și fața de persoanele fizice care practica activitate ilicita in domeniu. Verificarea…