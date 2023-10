Zeci de morţi, nu sute, la spitalul din Gaza In timp ce Ministerul Sanatatii al Hamas, aflat la putere in Fasia Gaza, a raportat un bilant de cel putin 471 de morti, un responsabil al unui serviciu european de informatii a declarat, miercuri, pentru AFP ca, cel mai probabil, numarul este, de fapt, undeva intre 10 și 50 de morți. Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc dupa atacul de la spitalul din Gaza. „Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva zeci, probabil intre 10 si 50”, a afirmat aceasta sursa sub protectia anonimatului. „Probabil, nu Israelul a facut asta”, conform „pistelor serioase” de care… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

