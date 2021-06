Zeci de femei au dat în judecată Pornhub pentru publicarea unor videoclipuri Avocatii reclamantelor acuza site-ul, precum si compania mama, MindGeek (unul dintre gigantii mondiali ai internetului pentru adulti), ca sunt „o intreprindere infractionala clasica" al carei model de afaceri se bazeaza pe exploatarea in scopuri financiare a unui continut sexual neconsensual. „In acest caz este vorba despre violuri, nu despre pornografie", se arata in plangerea depusa Dintre reclamante, 14 au sustin ca erau minore la momen (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

