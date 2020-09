Zeci de profesori din Galați se afla acum in izolare dupa ce au intrat in contact cu o persoana diagnosticata cu coronavirus. Din acest motiv, un liceu de stat și unul particular vor incepe noul an școlar in scenariul roșu, cel in care elevii participa la ore online. Conform Mediafax, este directoarea liceului privat a fost depistata cu coronavirus. Aceasta a luat contact cu cei 30 de profesori la un consiliu profesoral. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean, aceasta nu știa ca era infectata cu Covid 19. In urma acelei intalniri, 30 de profesori care predau la doua licee au fost…