Zeci de austrieci au distrus un sit arheologic din România Sub pretextul ca vin sa admire frumusetile tarii noastre, zeci de straini au organizat, ilegal, o cursa de off-road in padurile din cinci judete din Romania. Sportivii au intrat cu masinile in zone protejate, fara autorizatii, si au distrus un sit arheologic. In cele din urma au fost prinsi de jandarmi si amendati. Concursul a fost oprit, iar strainii si-au vazut de drum in tarile lor. Sportivii straini au intrat cu masini echipate si modificate pentru trasee off-road in padurile protejate de la noi din țara, sub pretextul organizarii unei excursii turistice. Strainii s-au plimbat prin cinci judete… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

