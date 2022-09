Stiri pe aceeasi tema

Sicriul reginei a fost intampinat, marți seara, de o mulțime de persoane in doliu la sosirea sa la Palatul Buckingham, din Londra, marți seara.

Regele Charles al III-lea a sustinut un scurt discurs, iar apoi a citit si semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, in cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra, potrivit Agerpres.

Charles al III-lea urmeaza sa fie proclamat oficial rege al Marii Britanii, sambata, in cursul unei reuniuni la Londra a Consiliului Succesiunii, anunta vineri intr-un comunicat Palatul Buckingham, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, reacționeaza la schimbarea de prim-ministru de la Londra. „Schimbarea garzii in Marea Britanie: unchiul ciudat a plecat, femeia ciudata a intrat", scrie Medvedev pe canalul…

Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul prim-ministru al Marii Britanii la Balmoral și nu la Palatul Buckingham, cum se intampla pana acum. Decizia Reginei reprezinta o premiera istorica in domnia de 70 de ani a Elisabetei a II-a, potrivit CNN, scrie Mediafax.

Cancelarul german Olaf Scholz va calatori duminica la Londra pentru a asista la finala Campionatului European de fotbal feminin dintre Germania si Anglia pe miticul stadion Wembley, informeaza AFP.

Ministrul consilier Laura Nasta, coordonatorul Biroului de Promovare Comercial-Economica (BPCE) din Ambasada Romaniei in Marea Britanie, spune ca Regatul Unit se situeaza pe primul loc in topul țarilor cu care țara noastra are excedent al balanței comerciale.