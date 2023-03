Zece străzi din Ghimbav vor fi asfaltate Mai multe strazi din Ghimbav vor fi asfaltate. Anunțul a fost facut de catre primarul orasului, Ionel Fliundra. ,,Ieri 6 martie am semnat contractul pentru proiectare și proiect tehnic pentru modernizarea (asfaltarea) strazilor:Salviei, Brandusei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lamaiței, Lacramioarei, Crinului ( parțial ) – Orhideei, Margaretei (parțial).Durata contractului este de 4 (patru) luni. Prețul serviciilor este de 333.335,66 lei cu TVA inclus. Avem promisiunea proiectantului pentru finalizarea lucrarii mai repede de 4 luni pentru a demara procedura de licitație pentru execuția… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

