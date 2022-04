Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a atins, mai devreme decat se estimase, doua cifre – 10%, gazele scumpindu-se cu 46%. Presiunea pe costuri, atat pentru agenții economici, cat și pentru consumatorii finali este din ce in ce mai mare. Cu alte cuvinte, este momentul sa reamintim agenților economici ca exista anumite situații…

- Gazele naturale, combustibilii, cartofii si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, pentru care au fost luate in considerare prevederile OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie…

- Schema de plata in ruble pentru livrarile de gaze naturale, impusa de Vlarimir Putin, este un prototip pe care Rusia il va extinde si la alte exporturi majore, deoarece Occidentul a pecetluit declinul dolarului american prin inghetarea activelor rusesti, a spus Kremlinul, scrie Reuters.

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a explicat ca pentru a reduce dependența de gazul rusesc e nevoie ca Romania, alaturi de Europa sa grabeasca finalizarea proiectelor de interconectare la gaze.

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In intervalul februarie 2021 – februarie 2022, preturile la gaze…

- Germania isi va pune in practica planurile care vizeaza construirea a doua noi terminale pentru gaze naturale lichefiate (LNG) si, de asemenea, isi va majora rezervele de gaze naturale pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti, in contextul invaziei Ucrainei, a declarat duminica Olaf Scholz,…

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, arata Banca Nationala a Romaniei, care estimeaza un varf al dinamicii inflatiei de 8,6% in iunie 2022, urmat de o descrestere pana la 5,9% in decembrie 2022 si apoi la 3,3% in septembrie 2023, arata minuta sedintei de politica monetara…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Fața de…