Zboruri demonstrative cu ocazia Zilei Aviației In data de 20 iulie, de ziua Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanu sarbatorim, ca in fiecare an, Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene Romane. Cu acest prilej, in datele de 14 și 20 iulie, Baza 95 Aeriana Bacau onoreaza contribuția tuturor militarilor și civililor care și-au pus destinele in slujba Aripilor Romanești prin executarea unor zboruri de survolare a unor obiective din Municipiul Iași cu elicoptere IAR 330. Zborurile vor avea loc joi, 14 iulie, intre orele 17.00 și 18.00, și miercuri, 20 iulie, intre orele 11.30 și 12.30. ATENȚIE! Acestea sunt zboruri demonstrative! Rugam populația… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

