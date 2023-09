Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a diplomatiei austriece, Karin Kneissl, cunoscuta pentru ca a dansat un vals cu Vladimir Putin in 2018, s-a instalat in Rusia dupa o calatorie cu poneii sai intr-un zbor special organizat de la o baza aeriana rusa din Siria, informeaza miercuri AFP.

- Fosta sefa a diplomatiei austriece, Karin Kneissl, cunoscuta pentru un dans cu presedintele rus Vladimir Putin la nunta ei, se va muta in orasul natal al acestuia din urma in Rusia, Sankt Petersburg, unde va conduce un centru de reflectie (think-tank) pe care ea l-a creat, scrie

- Fostul ministru de externe al Austriei, Karin Kneissl, care l-a invitat pe Putin la nunta sa, in 2018, si a dansat cu el, a inchiriat o casa intr-un sat din Rusia si spune ca ii place la nebunie, relateaza POLITICO, conform news.ro."Bunici, mere, vara, inot in rau. Este o viata buna. Nu am nevoie…

