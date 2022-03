Stiri pe aceeasi tema

- Vladislav Svisenco și soția sa, Olena, au venit in Romania in urma cu aproape patru ani. S-au alaturat francizei de magazine cu specific rusesc Berezka, iar acum au grija de propriul lor magazin, in zona Dristor din București. Zilele astea, gandul lor este permanent acasa, in Ucraina, la parinții și…

- Cristian Tudor Popescu a relatat in ultimul sau editorial situația prin care trece astazi Ucraina. “Astazi, 2 martie, peste Prut se ține Ziua Memoriei, pentru cei uciși. Se implinesc 30 de ani de la razboiul din Transnistria, intre polițiștii și voluntarii Republicii Moldova (țara nu avea inca armata)…

- Cristian Tudor Popescu a declarat despre razboiul declansat de Rusia in Ucraina ca „Ucraina e Romania!”. „Ucraina si Romania inseamna Europa. Rusia, in momentul de fata a declarat razboi Europei. A declarat razboi NATO, Statelor Unite, lumii intregi. Romania este in razboi cu Rusia!”, conchide CTP,…

- Autoritațile ucrainene susțin ca Rusia a pierdut pana la 4.300 de soldați in lupte de la inceputul invaziei in Ucraina. In plus, aproape 150 de tancuri și aproximativ 700 de vehicule armate rusești au fost distruse, potrivit Kievului. Informația, care nu a fost verificata de un organism independent,…

- Ucraina ar putea abandona candidatura sa la NATO pentru a evita razboiul cu Rusia, a declarat ambasadorul Kievului in Marea Britanie. Aceasta ar echivala cu o concesie majora facuta Moscovei, ca raspuns la acumularea de trupe rusești la frontierele Ucrainei. Ambasadorul Vadim Pristaiko a declarat pentru…

- Fost comandant al Armatei SUA in Europa, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre volatilitatea regiunii Marii Negre, riscul invaziei Ucrainei si influenta Rusiei lui Putin in zona Marii Negre.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Presa internaționala urmarește tranziția politica de la Berlin, punand reflectoarele pe succesorul Angelei Merkel. „Olaf Scholz, un cancelar care transmite incredere”, titreaza Le Monde. Cotidianul francez reamintește ca, deși prea puțin indragit chiar in propria familie politica, acest pragmatic a…