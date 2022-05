„Yellow submarine”, pentru marea cu rechini

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat miercuri un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE, citata de Agerpres. „Un nou atac cu rachete lansat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca Romania ar trebui sa achizitioneze submarine, deoarece Marea Neagra s-a aglomerat si ”este plina de rechini”. Nu este prima data cand Vasile Dincu este plastic in exprimare, zilele trecute catalogand-o pe prima doamna a SUA, Jill Biden, ca…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a explicat, intr-o emisiune televizata, care este aprecierea sa despre instituția Primei Doamne a SUA, instituție „care la noi nu exista, deși avem o prima doamna, soția președintelui”: „E un fel de mama raniților”. ”Venirea Primei Doamne la noi nu poate fi inteleasa…

- Armata ucraineana a anuntat ca Rusia desfasoara 6 nave si 2 submarine in apropierea Ucrainei in Marea Neagra, noteaza The Kiev Independent. Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a raportat pe 8 mai ca navele sunt pregatite pentru lupta si sunt echipate cu peste 50 de rachete de croaziera. O nava…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Politicienii și președintele Klaus Iohannis sunt codașii topului increderii la romani, arata datele unui sondaj CURS. Conform cifrelor, cea mai mare incredere o au cetațenii in Biserica și Armata. Sondajul releva ca 67% dintre romani au multa si foarte multa incredere in Biserica, iar 64% au incredere…

- Sirenele antiaeriene au sunat, marți dimineața, in mai toate regiunile din Ucraina, in timp ce noi cadavre ale civililor sunt descoperite in localitațile din jurul Kievului. Ministerul Apararii al Federației Ruse a invitat formațiunile ucrainene de la Mariupol sa depuna armele pe 5 aprilie și a promis…

- Ucraina discuta cu Romania posibilitatea de a-și exporta produsele agricole prin Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagra, in condițiile in care rușii blocheaza porturile ucrainene, a declarat, miercuri, ministrul ucrainean al Agriculturii, citat de Le Figaro. Ucraina, care se numara printre…