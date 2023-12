Stiri pe aceeasi tema

- Sensy traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și cea mai dificila. Influencerița a devenit de curand mama pentru prima data. Aceasta ne-a dezvaluit cum s-a schimbat soțul dupa ce ea a adus pe lume un copil, dar și care motivul pentru care ar baga divorț.

- In anul 1992, a uimit o lume intreaga prin talentul și munca lui asidua, devenind primul și unicul campion olimpic intr-o proba individuala, lucru de care R. Moldova se mindrește și astazi. Tudor Casapu este eroul ediției de astazi al proiectului „Nicaieri nu-i ca acasa”. Se intimpla in anul 1992, la…

- De cand a devenit mamica, viața lui Sensy s-a schimbat total. Influencerița incearca sa fie alaturi de copilul ei mereu, și sa il ia cu ea oriunde merge, dar se pare ca se confrunta și cu cateva probleme. Intr-o intervenție telefonica pe care a avut-o in cadrul emisiunii Star Magazin, vedera a susținut…

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, a reușit sa scape de 15 kilograme dupa o vizita la medic. Vedeta incepuse sa se miște din ce in ce mai greu și abia mai putea respira. Acum, arata și se simte mult mai bine.„Ma mir ca am avut aceasta ambiție, insa mi-am impus (...) La nivel fizic. Am fost la medic…

- Andreea Marin a slabit 15 kilograme in cateva luni, dupa ce a apelat la ajutorul medicilor. Vedeta spune ca este atenta la ce mananca și ca și-a schimbat complet stilul de viața de cand a reușit sa scape de kilogramele in plus.

- Adrian Enache a devenit bunic in urma cu trei saptamani și este fericit cu noul sau rol. Artistul a comparat-o pe nepoata sa cu fiica, aducandu-și aminte de momentele inc are a strans-o in brațe pentru prima oara. Momentele sunt emoționante, iar cantarețul considera ca micuța ii va calca pe urme.

- Sensy este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamica și se bucura de toate momentele petrecute cu cel mic. In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, influencerița a spus lucrurilor pe nume și a marturisit cine este ajutorul ei de nadejde in…

- Sensy traiește cele mai fericite momente din viața ei. Influencerul a devenit mamica pentru prima data! A adus pe lume un baiețel perfect sanatos, pe Aaron. Chiar proaspata mamica a fost cea care a facut publica prima imagine cu micuțul.