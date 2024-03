Stiri pe aceeasi tema

- Micutzu, actor de comedie, a fost condamnat la munca in folosul comunitații. Pe numele lui adevarat, Cosmin Nedelcu va munci fara sa fie platit timp de 30 de zile la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Sectorul 4. Masura vine ca urmare a unui proces inceput in urma cu…

- In cursul zilei de azi ar fi trebuit sa se pronunțe, la Judecatoria Sectorului 4, divorțul dintre Daniel Onoriu și soția sa, Isabela. Fostul pilot de curse a venit insoțit de mama sa. Ce declarații a facut femeia.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri mai multe decrete de eliberare din functie a mai multor judecatori, deoarece acestia s-au pensionat.Potrivit Administratiei Prezidentiale, este vorba de:*Madalina-Gabriela Radulescu: judecator la Curtea de Apel Bucuresti;*Ecaterina-Carmen Apostoliceanu:…

- Intr-o scena șocanta care a zguduit sala de judecata a Tribunalului Constanța, Loredana Atanasoaie, tanara care a ucis-o pe prietena ei cea mai buna, a starnit controverse prin reacția ei aparent insensibila. In timpul unei ședințe de judecata recente, aceasta a fost surprinsa razand, aparent nepasatoare…

- Barbatul a fost depistat și condus la audieri, iar in baza probatoriului administrat, cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore, urmand ca vineri sa fie prezentat magistraților cu propunere legala. La percheziția domiciliara au fost identificate mai multe obiecte pe care acesta le-ar fi folosit la…

- Doi barbati s-au batut in trafic, pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei, iar unul dintre ei a fost injunghiat in umar. ”In aceasta dimineata, 11 ianuarie 2024, in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 16 Politie au fost sesizati, prin…

- Cadre didactice de la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii (FJSC) a Universitatii Bucuresti au formulat o scrisoare publica de sustinere a protestului jurnalistei Emilia Sercan . Redam scrisoarea publica: Excelenta Voastra, Domnule Presedinte, Excelenta Voastra, Domnule Prim-Ministru, Excelenta…