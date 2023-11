Stiri pe aceeasi tema

- Lolrelai s-a intalnit de curand cu medicul stomatolog pe care l-a acuzat ca a abuzat-o. Ștefania Costache spera sa se faca dreptate, mai ales ca nu ar fi singura care ar fi trecut printr-o asemenea situație, ci mai sunt și alte femei care ar fi fost abuzate.

- Au aparut noi informații in cazul Laurei Roșca (DJ Lalla), turdeanca gasita fara suflare pe o plaja din Mamaia. Dupa ce zilele trecute am prezentat un video cu orele dinaintea tragediei, acum au aparut și imagini noi cu regretata artista, dar și noi informații despre circumstanțele in care aceasta și-a…

- Noi detalii despre moartea artistei DJ Lalla. Hainele și telefonul, gasite la doua zile de la tragedie Telefonul și hainele lui Dj Lalla au fost gasite la doua zile dupa descoperirea cadavrul ei, chiar in dreptul apartamentului unde a stat. Sambata dimineața, o persoana care se afla in zona plajei…

- CURAT… Ceea ce marea majoritatea a șoferilor vasluieni știu, și anume ca testele antidrog din dotarea polițiștilor dau erori grave, a fost reconfirmat zilele acestea, chiar in cazul unui polițist de la Negrești. Tras pe dreapta de colegii lui de la Rutiera pe raza localitații Ștefan cel Mare, acesta…

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, Alexandru Rafila a avut o prima reacție in cazul accidentului petrecut zilele trecute in 2 Mai, soldat cu doua victime, dupa ce un tanar in varsta de 19 ani s-a urcat drogat la volan și a intrat intr-un grup de 8 persoane. Cum a comentat incidentul ministrul…

- Informații din interiorul Poliției Romane! Noi detalii ies la suprafața in cazul șoferului drogat care a ucis doi tineriCu cateva ore inainte de a produce tragicul accident din 2 Mai, șoferul drogat care a ucis doi tineri a fost oprit de o patrula mixta de Poliție și Jandarmerie. Deși asupra…

- „E primul caz , este premiera de fapt, imediat dupa ce s-a schimbat legislatia, cazul asta intra direct pe inchisoare cu executare, daca se va pronunta o condamnare, pentru ca o intrebare legitima este ce sa face sa nu se mai intample. Pai, am facut pe partea legislativa, am avut legea Anastasia, in…

- Informații incredibie ies la iveala in cazul șoferului drogat, in varsta de 19 ani, care a spulberat sambata opt pietoni la Vama Veche si a fugit de la locul tragediei. Tanarul le-a spus politistilor ca a crezut ca a lovit o pasare.