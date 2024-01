Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) a avut un schimb de replici cu Andreea Prisacariu (23 de ani, 336 WTA). Liderul circuitului masculin a lansat recent o provocare pe rețelele sociale. Djokovic ii provoaca pe fani sa faca un exercițiu de streching, in care persoana trebuie sa stea intr-un picior…

- Episodul 37 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus un schimb de replici intre Aris Eram și Romica Țociu. Iata ce l-a deranjat pe celebrul actor, dar și ce i-a spus fratelui Alexiei Eram!

- Isabela Onoriu a spus adevarul despre chinurile pe care le-ar fi indurat in casnicia cu Daniel Onoriu. Prin ce momente grele ar fi trecut. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au avut un schimb de replici la America Express - Drumul Soarelui, chiar in timpul unei probe. Cele doua concurente s-au certat din cauza stresului acumulat in competiție.Tensiunea, stresul și agitația și-au spus cuvantul in show-ul de la Antena 1, astfel ca Laura Giurcanu…

- Un al treilea schimb de ostatici și prizonieri intre Hamas și Israel a avut loc, duminica seara, in timp ce Statele Unite și-au exprimat speranța ca armistițiul fragil de patru zile din Gaza se va prelungi dupa azi, deși Israelul a indicat ca operațiunile militare sunt departe de a se incheia.

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 20 noiembrie 2023 au fost prezenți in platou Bogdana și Liviu, la scurt timp dupa ce ramaneea lor in competiție a fost supusa votului casei. Cu 13 voturi pro și 5 impotriva, Bogdana și Liviu au ramas in casa Mireasa.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov și-au aruncat replici dure in timpul cursei pentru imunitate. In timp ce se aflau la ferma, jurnalistele au clacat și s-au certat, dupa ce au aparut numeroase tensiune intre ele.

- Negocieri intre Uniunea Europeana (UE) si Australia lansate in 2018 au esuat sa ajunga la un acord de liber schimb, din cauza problemei agricole, in pofida sperantei unei incheieri rapide, anunta Bruxellesul si Canberra, iar negocierile urmeaza sa fie reluate in 2026 dupa urmatoarele alegeri legislative…