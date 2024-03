Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan și Victor Socaciu au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 16 ani, pana in anul 2012. Realizatoarea TV a fost cea de-a treia soție a artistului. Cei doi au avut impreuna un baiat, pe Victor. Invitata in platoul Xtra Night Show, Marina Almașan a vorbit despre inceputurile relației.

- Marina Almașan nu mai are nevoie de nicio prezentare. De-a lungul carierei sale, vedeta a colaborat cu diferite posturi de radio, reviste și ulterior a ajuns și in televiziune. Dupa cei aproape 35 de ani de munca, Marina Almașan a facut dezvaluiri incredibile in cadrul emisiunii Xtra Night Show.

- Invitata in platoul Xtra Night Show, Marina Almașan a dezvaluit ce regrete are. Realizatoarea TV a dezvaluit ca fiica ei ii reproșeaza și acum anumite lucruri. Vedeta recunoaște ca aceste reproșuri dor, pentru ca timpul nu mai poate schimba nimic.

- Scandalul dintre Anița Condescu și inca soțul ei nu pare a se termina prea curand. Știm ca fiica fostului președinte al clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, se judeca de mai mult timp cu cel alaturi de care are un copil, considerat un influent afacerist. In urma cu cateva ore, dupa ce i s-a…

- FOTO O tanara din Alba a scris PRIMA carte din Romania de cercetare despre LIFTING-ul unghiilor tehnice, accepta de Biblioteca Naționala. A fost nominalizata și premiata și la Gala Femeilor de succes O tanara din Alba a scris PRIMA carte din Romania de cercetare despre LIFTING-ul unghiilor tehnice,…

- In urma cu doi ani, familia, prietenii și fanii artistului erau devastați de vestea teribila ca Victor Socaciu a murit. Celebrul interpret de muzica folk avea probleme de sanatate, iar cu cateva luni in urma fusese diagnosticat cu COVID.

- Codin Maticiuc i-a scris premierului Ciolacu. Se teme sa nu piarda finanțarea de la IMM-uri. A ales aceasta cale de dialog pentru ca nu are ”rabdarea cailor oficiale”. Iar Maticiuc il rasplatește pe premier, nu e pe degeaba. Se ofera sa toarne nume de mari afaceriști pe pierdere, care se lafaie in…

- Catalin Bordea a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show cum arata femeia ideala in viziunea lui. Iata ce așteptari are comediantul de la viitoarea partenera!