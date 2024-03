Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool nu are nimic altceva decat respect pentru rivala sa la titlu, Manchester City, a declarat vineri managerul ”cormoranilor”, Jurgen Klopp, ca reacție dupa comentariile lui Trent Alexander-Arnold inainte de confruntarea din acest weekend din fruntea clasamentului, informeaza Mediafax.Trent,…

- Costel Pantilimon (37 de ani), fost portar la 4 echipe din Anglia, printre care Manchester City, considera ca Xabi Alonso (42) este succesorul ideal pentru Jurgen Klopp (56) pe banca lui Liverpool. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro. In fiecare vineri,…

- Intrebat despre situația lui Erling Haaland, Pep Guardiola a raspuns ca „niciodata nu trebuie sa critici atacanții de top, pentru ca iți vor inchide gura”. Norvegianul a adus victoria pentru Manchester City marți seara, acasa, cu Brentford. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP,…

- Liverpool a descoperit o noua „bijuterie”, pe fundașul dreapta nord-irlandez Conor Bradley (20 de ani). La Premier GSP, jurnalistul și comentatorul sportiv Ion Alexandru s-a intrebat cum va proceda Jurgen Klopp acum ca are la dispoziție doi laterali dreapta foarte buni, pe Bradley, respectiv Trent Alexander-Arnold.…

- Erling Haaland (23 de ani) continua sa scrie istorie la Manchester City in Premier League. Starul norvegian a reușit sa inscrie o dubla in meciul din campionatul Angliei caștigat de „cetațeni” cu 2-0 pe teren propriu in fața lui Everton, contand pentru etapa a 24-a. ...

- Manchester City a urcat pe podium dupa ce a invins-o cu scorul de 2-0 pe Sheffield United, sambata pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei, informeaza AFP.Campioana europeana en titre nu a stralucit in meciul contra "lanternei rosii" din Premier League,…

- Atacantul norvegian Erling Haaland este asteptat sa revina in ianuarie la echipa de fotbal Manchester City, dupa ce lipseste de cateva saptamani din cauza fracturii de stres de la picior, transmite EFE.Haaland a pierdut ultimele sase partide ale campioanei Angliei, inclusiv cele de la Cupa Mondiala…

- Manchester City, revenita dupa ce a castigat Cupa Mondiala a Cluburilor, si Chelsea au obtinut victorii, miercuri, in meciurile sustinute in etapa a 19-a a primei ligi engleze de fotbal, potrivit Agerpres.City, campioana en titre, s-a impus la Liverpool, cu 3-1 in fata echipei locale Everton, care…