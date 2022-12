Arabia Saudita și China au semna, joi, in timpul unei vizite a președintelui Xi Jinping, o serie de acorduri strategice, inclusiv unul cu gigantul tehnologic Huawei, a carui incursiune tot mai mare in regiunea Golfului a starnit ingrijorarea SUA in materie de securitate. Mașina lui Xi Jinping a fost escortata la palatul regelui de membri […] The post Xi Jinping, primit pe cai albi in Arabia Saudita. „O forța importanta intr-o lume multipolara” / Acorduri strategice Beijing-Riad - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .