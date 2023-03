Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona – Real Madrid 2-1. Catalanii au castigat „El Clasico” si s-au distantat la 12 puncte in fruntea clasamentului, cu 12 etape inaintea finalului de campionat. Franck Kessie a marcat golul care poate aduce titlul pentru echipa lui Xavi in al doilea minut al prelungirilor. In Italia, Juventus a…

- Barcelona a obținut un succes capital in lupta pentru titlu din LaLiga. Catalanii au caștigat in fața rivalei Real Madrid (2-1), la capatul unui meci intens și disputat intre cele doua formații.

- Barcelona - Real Madrid, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Spaniei, este programat, duminica, 19 martie, de la ora 22:00, pe Camp Nou, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Athletic Bilbao – Barcelona 0-1! Catalanii lui Xavi continua cursa spre titlu, in La Liga. In Serie A, Juventus a obținut o victorie spectaculoasa in fața Sampdoriei, la finalul unui meci cu 6 goluri. In Premier League, Arsenal a facut instrucție cu Fulham, in timp ce Manchester United s-a incurcat…

- Carlo Ancelotti, resemnat dupa Real Madrid – Atletico 1-1. „Los Blancos” au pierdut alte doua puncte importante in La Liga, iar titlul este din ce in ce mai departe. Barcelona are acum un avans de 7 puncte, dar are un meci mai puțin disputat. Catalanii se pot distanța chiar la 10 puncte de rivali daca…

- FC Barcelona a caștigat Supercupa Spaniei, dupa ce a invins cu 3-1 marea rivala Real Madrid. Meciul s-a disputat la Riad, in Arabia Saudita, iar la finalul lui, catalanii au caștigat acest trofeu a 14-a oara. Este a 57-a oara cand echipa din capitala Spaniei incaseaza cel puțin trei goluri intr-un „El…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Xavi a castigat Supercupa Spaniei 2023 si a ridicat deasupra capului primul sau trofeu din postura de antrenor al gruparii de pe Camp Nou. A facut-o intr-un mod spectaculos chiar impotriva marii rivale, in El Clasico. Barcelona a dat recital in Arabia Saudita si a castigat…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Gavi, meci colosal in „El Clasico”. Noua senzatie a fotbalului din Spania a reusit un gol si doua pase decisive. Supercupa Spaniei a fost primul trofeu castigat de Xavi pe banca celor de la Barcelona. Barcelona s-a distrat cu Real Madrid in finala Supercupei Spaniei, ce…