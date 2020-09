Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-germana Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam a fost invinsa de cuplul Su-Wei Hsieh (Taiwan)/Barbora Strycova (Cehia), cu 6-2, 6-2, duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roma (WTA), dotat cu premii totale de 2.098.290 dolari. Principalele favorita…

- Raluca Olaru si germana Anna-Lena Friedsam s-au calificat, sambata, in finala turneului de categorie Premier 5 de la Roma.Ele au invins in semifinale, cu scorul de 3-6, 6-2, 10-4, dupa o ora si 27 de minute, echipa favorita 7 formata din japonezele Ena Shibahara/Shuko Aoyama.In finala, Olaru si Friedsam…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și kazaha Yulia Putintseva (25 de ani, 30 WTA) se infrunta sambata, de la ora 13:00, in sferturile de finala ale turneului Premier 5 de la Roma. Meciul dintre Simona Halep și Yulia Putintseva poate fi urmarit liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct la TV pe…

- Raluca Olaru si germana Anna-Lena Friedsam s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Roma, potrivit news.ro.Ele au invins, cu scorul de 6-4, 6-3, echipa Miyu Kato/Sabrina Santamaria (Japonia/SUA).Olaru si Friedsam trebuie sa mai astepte pana…

- Echipa New York Islanders s-a calificat sambata seara in finala Conferintei Est a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL) dupa ce a castigat meciul decisiv contra celor de la Philadelphia Flyers (4-0) din seria celor sapte partide directe din semifinale. Dupa sase…

- Clubul kosovar KF Drita a pierdut la ''masa verde'' finala turului de calificare in preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, pe care nu a putut-o disputa din cauza a doua cazuri de infectare cu coronavirus, restul jucatorilor fiind pusi in carantina, a anuntat, miercuri, UEFA, citata…

- PSG și Lyon se vor intalni in aceasta seara, de la ora 22:10, in finala Cupei Ligii Franței. Ciprian Tatarușanu (34 de ani) ar fi trebuit sa apere poarta lui Lyon, insa portarul roman a resimțit dureri la spate și a fost lasat in afara lotului. ...

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, miercuri seara, dupa infrangerea cu 1-0 in fata rivalei FCSB care a dus la eliminarea din Cupa Romaniei, ca formatia sa a pierdut calificarea inca din meciul tur al fazei semifinale cand a fost invinsa cu scorul de 3-0. "Fata de meciul…