- Juventus Torino s-a calificat in finala Cupei Italiei, dupa ce a fost invinsa cu 2-1 de Lazio in returul semifinalei de pe Stadio Olimpico, dupa ce in prima mansa, disputata pe Allianz Stadium, bianconerii s-au impus cu 2-0, informeaza news.ro.

- Lazio - Juventus, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Cupa Italiei, este programat, marti, 23 aprilie, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma, si va fi transmis in direct de Prima Sport 1.

- Internationalul francez Matteo Guendouzi a revenit marti in lotul convocat de antrenorul lui Lazio, Igor Tudor, pentru mansa secunda a semifinalelor Cupei Italiei impotriva lui Juventus, de marti seara, scrie AFP.

- Juventus este foarte aproape sa realizeze aducerea lui Felipe Anderson (30 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Lazio din ultimii ani, in calitate de jucator liber de contract. Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat in transferuri, a confirmat, prin intermediul rețelelor…

- Massimiliano Allegri (56 de ani), antrenorul lui Juventus, este pe picior de plecare de la „Batrana Doamna”. Anunțul vine chiar inaintea meciului cu Lazio de marți, de pe teren propriu, din semifinalele Cupei Italiei. Tuttosport, ziarul de casa al lui Juve, anunța faptul ca șefii clubului iau in considerare…

- Juventus - Lazio, meci contand pentru prima mansa a semifinalelor din Cupa Italiei, este programat, marti, 2 aprilie, de la ora 22:00, pe Allianz Stadium din Torino, si va fi transmis in direct de Prima Sport 1.

- Fanii echipei Bayern Munchen au primit interdictie de a asista la meciul din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au aruncat artificii pe teren in timpul victoriei cu 3-1 in fata formatiei Lazio, la inceputul acestei luni, a anuntat clubul bavarez, potrivit news.ro UEFA…

- Fanilor lui Bayern Munchen li s-a interzis sa asiste la meciul din deplasare din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce suporterii echipei bavareze au aruncat pe teren materiale pirotehnice in meciul din optimi cu Lazio, in deplasare.