WRS va reprezenta România la Eurovision. Cântărețul este… fost dansator profesionist! WRS, un fost dansator, va reprezenta Romania la Eurovision. Aseara juriul și telespectatorii TVR au decis ca Andrei Ionuț Ursu, pe numele sau artistic WRS, va merge la Torino, la Eurovision Song Contest 2022. Solist anonim pentru o mare parte din romani, WRS, ce s-a calificat cu piesa "Llamame", va incerca ceea ce n-au reușit mulți artiști consacrați, sa obțina un loc bun in finala grandiosului concurs de televiziune ce va avea loc intre 10 și 14 mai, la Torino, Italia.

