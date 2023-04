World Bank affirms Romania’s 2023 GDP growth forecast at 2.6%

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a amendat legea avertizorului de integritate conform recomandarilor Comisiei Europene, deoarece Romania nu se va incadra in condițiile acordarii tranșei numarul doi din PNRR daca nu va adopta aceste schimbari. Modificarile au fost votate cu 80 de voturi „pentru” si 13 abtineri. Senatul a adoptat…

- Romania‘s central bank said on Wednesday that it lowered its inflation forecast for 2023 to 7% from 11.2% projected in November, taking into account an extended energy support scheme and the statistical effects of sizeable price hikes in 2022, according to See News. Inflation is projected to continue…

- Romania’s central bank announced on Thursday that it decided to keep its monetary policy rate unchanged at 7%, according to See News. The central bank, BNR, also decided to maintain the lending facility and deposit facility rates at 8% and 6%, respectively, it said in a statement following a board meeting…

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, luni, la 5.787. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii romanesti este cu 56 mai mare fata de ziua de…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- Romania’s economy grew by 3.8% year-on-year in the third quarter of 2022, compared to a 5.6% annual increase during the same period of 2021, the statistical board said on Thursday, citing non-adjusted revised preliminary data, according to See News. On a seasonally adjusted comparison basis, Romania’s…

- Romania‘s economy is expected to expand by 2.6% in 2023, the World Bank said, decreasing its June forecast for 3.7% economic growth for the year, according to See News. For 2024, the World Bank expects Romania’s gross domestic product (GDP) to increase 4.2%, 0.3 percentage points (pp) higher compared…